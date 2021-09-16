Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı" etkinliklerinde önemli mesajlar

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de 2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı programı çerçevesinde esnaf buluşmasında açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ahi Evran'ın 850'nci doğum yılının 2021 yılı programına UNESCO tarafından alınması çok isabetli olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Ahi Evran Anadolu'ya gelmiş, bir süre Kayseri ve Denizli'de kaldıktan sonra Kırşehir'e gelmiş ve burada vefat etmiştir. Gönül hazinelerimizin insanlığın şifası için 2021 senesini Ahi Evran yılı ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılıdır.

Kardeşlerim, ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma yeteneği konusunda da maruftur. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları ile kazandığımız zaferleri Yunus Emreler ile, Ahi Evranlarla, Hacı Bektaşlarla kalıcı hale getirdik. Ahilik teşkiilatı asırlarca bu topraklarda ticaret ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur.

Tarihçiler Anadolu'nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi açıdan güçlü bir hale geldiğini ifade eder.

Bugün adına toplam kalite yönetimi denilen, tüketici haklarının korunması denilen yaklaşım Ahilerimiz tarafından asırlardır zaten uygulanmaktadır.

Öyle ki, İbn-i Sina'yı anmadan bugünkü tıbbı anlayamayız. Farabi'yi, Biruni'yi bilmeden matematik konuşamayız. Yusuf Has Hacib'i İbn-i Haldun'u anlamadan siyaset bilimini konuşamayız.

Millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacağız. Vizyonlarımızı bu şekilde genişleteceğiz. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. İşte bunun için 2023 hedefleri diyoruz, 2053 vizyonu, 2071 vizyonu diyoruz.

Ahi Evran, Mevlana döneminde, Hacı Bektaş döneminde yaşamıştır. Mevlana'ya siz ne yaparsınız diye sormuşlar, 'Allah diyip döneriz' demiş. Hacı Bektaş, 'Allah der dururuz' demiş. Ahi Evran'a da aynı soruyu sormuşlar, Ahi Evran, 'Allah der çalışırız' demiş. Bu cevapların hepsi de aynı menzile giden üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir hikmeti işaret ediyor.