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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı
AA

16.09.2021, 19:27 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021, 19:43

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 32 bin 249 oldu.

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Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü can kaybının 262, vaka sayısının ise 28 bin 118 olduğuna dikkati çekerek, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,28, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 66,76 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 494 bin 127 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

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