Başkan Erdoğan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan, Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Lütfü Elvan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva da eşlik etti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren ve Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma özelliğini taşıyan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye seyahati sonrası helikopterden incelemelerde bulunduğu Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alanının son hali havadan görüntülendi.

Çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiği inşaat, bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacak.

EKONOMİYE 6 MİLYAR DOLARLIK GÜÇ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor. Proje aynı zamanda 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli BaşkanErdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı.

4. ÜNİTENİN İNŞASINA GEÇİLDİ

Akkuyu NGS sahasında 4. ünitenin inşası için hazırlıklar sürüyor.

4. ünitenin reaktör binası inşası, türbin binası, yardımcı reaktör binası ve diğer ana tesislerinin inşası için başlayan çukur kazma çalışmaları, 655 metrekarelik bir alan üzerinde yapılıyor.

En alçak noktada çukur derinliği yaklaşık 12,5 metre olacak. İşçilerin toplamda yaklaşık 600 bin metreküp toprağı taşıması bekleniyor.

2026'DA TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşacak.

Santralin ilk ünitesinin 2023'te tamamlanarak üretime geçmesi planlanırken, diğer üniteler birer yıl arayla devreye girerek 2026 itibarıyla tam kapasite çalışmaya başlayacak.

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU ÜRETECEK

Akkuyu NGS, tam kapasite devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10'unu karşılayabilecek..