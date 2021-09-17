Evlat yürüyüşünü hazmedemediler!

HDP'nin terör örgütü PKK'ya kaçırdığı kızı Gamze Laçin için İzmir'den Ankara'ya yürüyen baba Mehmet Laçin'in ses getiren eylemi, HDP'lileri kelimenin tam anlamıyla kudurttu. HDP Genel Merkezi önüne giden babayı içlerinde 16 milletvekilinin de bulunduğu HDP'liler linç etmek istedi. Baba Laçin'e saldırmak isteyen HDP'lilere polis engel oldu. Muhabirimiz Ercan Akgün'ün günlerdir beraber yürüdüğü Laçin, dün sabah 10.30 sıralarında geldiği HDP Genel Merkezi önünde HDP'li vekiller ve partililerin oluşturduğu kalabalık tarafından karşılandı. Arbede yaşanan ve tansiyonun yüksek olduğu sokakta, geniş güvenlik önlemleri alındı. HDP'lilerin Genel Merkez binalarına HDP İzmir İl Başkanlığı'na geçtiğimiz Haziran ayında yapılan silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz'ın fotoğrafını asarak olayı saptırmaya çalışması dikkat çekti.

VEKİLLER SALDIRDI

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Şırnak Miletvekili Hüseyin Kaçmaz, Parti Sözcüsü ve Mardin Milletvekili Ebru Günay, Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Nahmat Toğrul, Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Van Milletvekili Tayip Temel, Van Milletvekili Muazzez Orhan, Van Milletvekili Murat Sarısaç, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Iğdır Milletvekili Habib Eksik'in de içinde bulunduğu HDP'liler baba Laçin'i linç etmek istedi.

Partililerin, HDP'li vekilleri polisin üzerine doğru iterek tahrik etmeye çalışması dikkat çekti. Sataşmalara cevap veren Laçin, HDP'nin halkın partisi olmadığını, halkın çocuklarını dağa kaçıran parti olduğunu söyleyerek, "Hani Kürt davasını savunuyordunuz? Sizinki cep doldurma davası" dedi.

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'BENİ DARP ETTİLER'

Kızını istediği için HDP'lilerin kendisini linç etmek istediğini belirten Laçin, şunları söyledi: "14 sene önce lise öğrencisiyken HDP kızımı zorla elimden aldı. Kızım elimden alınırken HDP'liler tarafından darbedildim. Mahkeme kararı da var elimde. O günden beri mücadelemi sürdürüyorum. Bugün benim 745. günüm. Ben ve benim gibi terör mağdurları bu nöbete başladığımızda HDP'liler, 'Bu bir kar topu, eriyip gidecek' dedi ama bilsinler ki bu kar topu büyüyecek." HDP'li vekillere de seslenen Laçin, "Evladımı almadan kapınızdan kalkmam. Hani PKK ile ilginiz yoktu? PKK'yı HDP yönetiyor" ifadesini kullandı. Dağa kaçırılan kızına seslenen Laçin, "Gamze, bak görüyorsun. Seni bu zalimlerin elinden kurtarmak için 745 gündür mücadele ediyorum. Şu an HDP'liler babanı linç etmeye kalkıyorlar ama ben seni bu zalimlerin elinden kurtaracağım" diye konuştu. Eylem için direnen Laçin, polisin ısrarı üzerine olay yerinden uzaklaştırıldı.

"ONLARIN KIZI İNGİLTERE'DE BENİMKİ MAĞARADA"

İZMİR İl Başkanlığı önünde eylem yaptığı zaman HDP'li vekillerin kendisini hedef gösterdiğini belirten Laçin, şöyle konuştu: "HDP milletvekilleri, size sesleniyorum, hani evlatlarınız nerede? Avrupa'da değil mi? Benim evladımı niye kalkan olarak kullanıyorsunuz? Pervin Buldan, kızın nerede? İngiltere'de. Benim kızım niye mağarada? Selahattin Demirtaş'ın annesi televizyonda devlete çağrıda bulunuyor, 'Oğlumu serbest bırakın' diyor. Ben de Demirtaş'ın annesine sesleniyorum. Peki öbür oğlunu niye istemiyorsun? Nurettin Demirtaş şimdi Kandil'de. Onu neden istemiyorsun?"

"ASIL KATİL SİZSİNİZ!"

DENİZ Poyraz'ın ölümünden baba Laçin'in il başkanlığı önünde yaptığı eylemi sorumlu tutmaya çalışan HDP'liler "Katili burada istemiyoruz" sloganları atarken Mehmet Laçin de, "Asıl katil sissiniz. Polisi, askeri, öğretmeni, masum insanları yıllardır öldürüyorsunuz. Gencecik insanları kandırıp dağ kadrosuna dahil ediyorsunuz" şeklinde karşılık verdi.

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NÖBETTEYİM

LAÇİN, "745 gündür nöbetteyim. İzmir'deki nöbetimde beni hedef gösterdiler. Nöbetime engel oldular. HDP Genel Merkezi önüne geleceğimi söyledim ve şimdi buradayım. HDP'liler burda beni linç etmeye kalktılar. Bu sadece benim meselem değil. Bunlar 40 senedir PKK nöbeti tutuyorlar. Ben 745 gündür evlat nöbeti tutuyorum. Biz evlatlarımızı bunlar için mi yetiştirdik? Ben buraya bunların en üst düzey yetkilileri kimse gelsin bana ne istediğimi sorsun diye geldim. Ben de onlara kızımı HDP'nin nasıl elimden aldığını söyleyeyim. Benim kızımı kim götürdüyse ben onun kapısındayım" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN