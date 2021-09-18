Akar’ın ‘Stratejik Türkiye’ analizi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı töreninde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler çok dikkat çekiciydi. Akar, "Bilindiği gibi Türkiyemiz, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en yoğun mücadelesini vermekte ve faaliyetlerine yurt içinde ve sınır ötesinde etkin bir şekilde devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler sonucu, etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediği bir gerçektir.



COĞRAFYA KADERDİR

ÜLKEMİZ, küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan etkin bir güce ulaştı. Her geçen gün büyüyen ekonomisi, genç dinamik nüfusu, etkin-caydırıcı ve saygın ordusuyla hak ve menfaatlerini korumaktadır. Hakkımızı ve hukukumuzu gaspa yönelik birtakım stratejiler izleyenlerin bunu aklından çıkarmaması gerekir. Herkes bilmelidir ki coğrafya ne kadar kaderse Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Biz bu coğrafyada varız ve inşallah var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yeni dünya düzeninin oluştuğu günümüz coğrafyasında, bu derinlikli sözlerin neyi ifade ettiğine geniş bir pencereden bakmakta büyük yarar var. Sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilen İbn-i Haldun'un bu konuda 14 üncü yüzyılın derinliğinden meşhur zamanları aşan tespiti 'Coğrafya Kaderdir' sözüdür. Bu söz ile kastedilen konular genel olarak politik coğrafyanın alanına girer. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri açısından ele alındığında, hangi iklim kuşağında olduğunuz, yörenizde hangi doğal kaynaklara sahip olduğunuz veya olmadığınız, denize ve üzerinde taşımacılık yapılabilen akarsulara ne kadar yakın olduğunuz, ticari yollara yakınlığınız, yörenizde hangi hayvan çeşitlerinin bulunduğu, hangi başka kültürler ile etkileşimde olduğunuz, komşularınızın kimler olduğu, dağlar veya başka yer şekilleri ile ne kadar korunaklı bir yerde yaşadığınız gibi pek çok parametreyi kapsar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bahsettiği gibi Türkiye, gerçekten Avrasya'nın kaderidir.



TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ

JEOPOLİTİK, dünya siyasetine, devletlere ve örgütlere coğrafya temelinde bakar. Bu çerçevede geliştirilmiş kesişim kümesinin merkezinde yer alan bölge Avrasya'dır. Türkiye de bu coğrafyanın KALPGAHI'nda yer alan bir ülke olarak söz konusu teoriler temelindeki bakış ve hesapların içinde yer alır. Bugün yaşanan olaylara baktığımızda, Ortadoğu-Doğu Akdeniz'de Karadeniz'de hayati gelişmeler yaşanıyor. Bunlar da Avrasya'nın önemli parçalarıdır. İşte bu kadar haya- ti konumda bulunan coğrafyada Türkiye vardır ve var olacaktır.



EN ÇOK ÇATIŞMA BÖLGEDE

ELBETTE gelişmeler Türkiye'yi ve yakın coğrafyamızı, Doğu Akdeniz'i merkeze almak gereğini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü yeni dünya düzeninde çatışmaların en çok yaşandığı bölge Doğu Akdeniz-Karadeniz olacağa benzemektedir. Bugün dünyanın kaderine hükmetmek isteyen devletlerin beyin kadroları, Zbingniew Brzesinski Büyük Satranç Tahtası teorisi ve Halford John Mackinder'in Kara Hakimiyeti Teorisi üzerinde dikkatle çalışmaktadırlar. Merkez bölge (kalpgah olarak adlandırılır): İç Hilal: Almanya, Avusturya, Türkiye, (Doğu Akdeniz-Karadeniz) İran, Ortadoğu, Hindistan ve Çin'i içine alır. Kalpgah Avrasya'ya egemen olan Dünya Adası'na egemen olur, Türkiye (Doğu Akdeniz-Karadeniz), çağlar boyu medeniyetlerin oluştuğu, büyük çatışmaların yaşandığı ve bugün de devam ettiği bu topraklar, neredeyse bütün jeopolitik, kültürel, iktisadi teorilerin merkezinde kalmaktadır.



SONUÇ: ÇALKANTILAR SÜRECEK

GÖRÜNEN odur ki, önümüzdeki dönemde de Doğu Akdeniz ve Karadeniz dünyanın başka bölgeleri gibi sükunetle değil yeni çalkantılar ve çatışmalarla yaşamaya devam edecek. Avrasya'nın kalpgahında olan Türkiye de, yeni sorunlar ve gelişmelere refleks geliştirmeye zemin hazırlıyor. Bu nedenle dünyanın en tecrübeli ve güçlü liderlik vasfıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve siyasiekonomik istikrarın sürmesi olmazsa olmazımız olarak düşünülmelidir.