Ali Erbaş’tan atama sonrası ilk açıklama

DİYANET İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Yeniden Atanması Hakkında Karar, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Erbaş, "Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden BİSMİLLAH. Anayasamızın "toplumu din konusunda aydınlatma" görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvi göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle" ifadelerini kullandı.