Başkan Erdoğan: ’Karalamalara anında karşılık vereceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali'ne incelemelerde bulunmak için gittiği Mersin'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Salonda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, sevgi gösterileri eşliğinde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



YAN GELİP YATMAK YOK

Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Geçen hafta Kahramanmaraş'ta edelerle bir aradaydık. Önceki hafta Rize'de Karadenizli uşaklarla bir araya geldik. İnsanımızla hasret gideriyoruz. Yapımı tamamlanan eserlerin açılış heyecanını birlikte yaşıyoruz. Bu ayın başından itibaren farklı birçok eserin açılışını yaptık. Yeni Yargıtay binamızı adli yıl açılışında hizmete açtık. Yangın ve sel felaketleri ile mücadele ederken, AKINCI'nın teslimatını gerçekleştirdik. MİLGEM gemisini denize indirme törenine iştirak ettim. Ankara'da 26 fabrikayı ekonomiye kazandırma gururu yaşadık. Görüyorsunuz yan gelip yatmak yok.





TÜM ŞARTLARI ZORLADIK

Bu arada gençlerin coşkusuna ortak olduk. Sıcak, yağmur, uzak demedik, milletle kucaklaşmak için tüm şartları zorladık. Sıkıntılarla karşılaşsak da ya bir yol bularak ya da yol açarak bir çözüm bulduk. Muhalefet belli kesimlere hapsolmuşken, biz her kesime ulaşıyoruz. Muhalefet sen ben kavgası sürdürürken, biz millete hizmet için koşturuyoruz. Onların gündeminde yalan terörü, yasak, ötekileştirme, sessiz çoğunluğun sesini kısmak var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyaseti ile ülkemizi kutuplaştırmak var. Elinde çekiçten başka bir şey olmayan her sorunu çivi olarak görürmüş. Pazar günü ABD'deyiz. New York'ta 36 katlı Türkevinin açılışını yapacağız. Tam BM'nin karşısında, bu da bize nasip oldu. Edepsiz söz ve eylemlerden, sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu gördük. Bunlar bırakın ülkeyi yönetmeyi, ellerindeki belediyeyi bile yönetemiyor. Seçim meydanlarında bol keseden attıkları hiçbir vaadi gerçekleştiremediler. Verdikleri vaatlerin altında ezildiler. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. En temel belediye hizmetlerini bile yerine getiremeyen bir beceriksizlik ile karşı karşıyayız. Sağa sola saldırarak bunların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Onları bitmez bilmez kayıkçı kavgaları ile baş başa bırakıyoruz, biz işimize bakıyoruz.



HİÇBİR MAKAMA DEĞİŞİLMEZ

Hep söylediğim gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim mücadelemiz ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesidir. Bizim tüm çabamız milletimizin tüm birliği ve kardeşliğini korumaktır. Biz merhum Neşet Ertaş gibi, 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserler olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnsanımızın içten söylediği bir 'Allah razı olsun' ifadesi dünyadaki hiçbir makama değişilmez. Bizim hizmet anlayışımızda ötekileştirmek yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanımızı dini, mezhebi, meşrebine göre ayırmak yok. Bu milletin her ferdi aynı derecede hizmet ve hürmete layıktır. Her zaman dava arkadaşlarıma hatırlatıyorum. Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin ayrımcı politikaları bize asla yol çizemez. Bizim ilkemiz kadim değerlerimizdir. 20 yıldır hiçbir ayrım yapmadan tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz sıkıntı çekmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim millete sevdamızdan başka bir derdimiz yok.



MİLLETE İYİ ANLATMALIYIZ

2023 seçimlerinin tarihi önemde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'te inşallah seçimleri de gerçekleştireceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sandıkta yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğunu devam ettirmek istiyoruz. Şimdiden planlı, programlı, aktif şekilde çalışarak süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. AK Parti'nin reformlarını millete iyi anlatmalıyız. Her eleştiriye, karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz. Yalan terörünün üzerinden hakikat güneşi ile geleceğiz" dedi.



SANTRALİ HAVADAN İNCELEDİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki temasları kapsamında Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alanını helikopterden inceledi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Erdoğan, santral çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.