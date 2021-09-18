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Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
DHA

18.09.2021, 12:09 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021, 12:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

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