Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.Başkan Erdoğan Mersin'de gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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