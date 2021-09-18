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Haberler Gündem İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi

İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi

İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi

18.9.2021

ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede
Başbuğ'un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Başbuğ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemenin FETÖ direktifi ile hazırlandığını öne sürmüştü.

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