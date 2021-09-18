ESKİ Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede
Başbuğ'un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Başbuğ, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemenin FETÖ direktifi ile hazırlandığını öne sürmüştü.
İlker Başbuğ’un 4 yıla kadar hapsi istendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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