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Haberler Gündem Sahil Güvenlik’e 122 kontrol botu

Sahil Güvenlik’e 122 kontrol botu

Sahil Güvenlik’e 122 kontrol botu

18.9.2021

Savunma ve gemi inşa sanayisi tarafından Türk kıyılarının güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak için tedarik edilecek 122 kontrol botunun seri üretimi başladı. Türk savunma sanayisinin sahip olduğu imkanlarla güvenlik güçlerine en modern araç ve ekipmanları kazandırmak için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kontrol botumuzun artık seri üretimine geçiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üreteceğiz" dedi.

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