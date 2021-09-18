Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı. İhracattaki başarımız ülkemiz ekonomisinin yükselen gücüne işaret etmektedir. İhracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz.

Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık. 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İHRACATÇILARA FİNANSMAN MÜJDESİ

Bugün burada artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. Kuracağımız ihracatı geliştirme fonu ile ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. TİM ve ihracatçı birliklerimizin katkıları ile oluşacak fon sayesinde ihracatçılarımızın finansmana erişiminde 'teminat' sorunu ortadan kalkacaktır.

Yönetiminde Türkiye İhracatçılar Meclisinin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.