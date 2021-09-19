Bakan Çavuşoğlu’dan New York’ta temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı tamamlanan Türkevi’nde incelemelerde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. 2017'de temelini Başkan Erdoğan'ın attığı Birleşmiş Milletler binasının karşısında bulunan Türkevi'ndeki hazırlıkları inceleyen Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "BM 76. Genel Kurulu ve Hariciyemizin prestij projesi Türkevi'nin açılışı için geldiğimiz New York'ta ilk olarak Türkevi'ndeki hazırlıkları inceledik" dedi. En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Lakshman Peiris ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.