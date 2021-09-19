Başkan Erdoğan’dan ABD ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

Başkan Erdoğan ABD ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Başkanlığını Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlendiği geçtiğimiz yılki genel kurul salgın nedeniyle fiziken yapılamamıştı. Bu nedenle 14 Eylül itibarıyla görevini tamamlayan Bozkır'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

Bu yılki genel kurul salgının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, insanların haklarına saygı ve BM'nin yeniden canlandırılması için dayanıklılığın umut yoluyla tesisi temasıyla gerçekleştiriliyor.

Öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin meseleler gündemde ağırlıklı bulunuyor.

Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim.

Ziyaretim vesilesiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerim olacak. Ayrıca Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek Daha Adil Dünya Mümkün programına katılacağım. Türkevi binamızın açılışını pazartesi günü anlanlı bir törenle gerçekleştireceğiz.

BM'nin hemen karşısında yer alan arsamız üzerinde inşa edilen binamız milletimize kazandırdığımız yeni bir şahaser olarak hizmete girmiş olacak.

ABD'deki bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme ve mülakatlar da gerçekleştireceğim. Türk ve Amerikan iş dünyası temsilcileri ile de görüşmelerimiz olacak. 11. Türkiye Yatırım Konferansı'na da iştirak edeceğim.

Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.

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