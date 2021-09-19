‘İhracatçı sayımızı 300 bine çıkaracağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. "Dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın yanında oldum, olmaya devam edeceğim" diyen Başkan Erdoğan, "Pandemide ortaya koyduğunuz gayretin şahidiyim. Yaptığınız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Sadece mal alıp satmaktan ibaret değildir. Misyonlara sahiptir. Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan elçilerisiniz, serdengeçtilerisiniz. Ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini, 95 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. İhracat başarımız ülkemiz ekonomisinin yükselen gücünün genişleyen etki alanının sembolüdür. Amaç ihracat fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır" dedi.

'20 MİLYAR DOLARA GELİRİZ'

Türkiye'nin iş dünyasının 12 ayın 10'unu rekorlar kıran başarı ile kapattığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 paya ulaşarak kritik eşiği yakaladı. Küresel inovasyon endeksinde sürekli yukarı çıkması, yoğun gayretin eseri olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu ihracattır. Bu yüzden ihracatçı sayımızı önce 150 bine ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde 20 yılda aylık ortalama 3 milyar dolardan 20 milyar dolara ihracatımızı ve sayımızı aynı oranlarda arttırabiliriz" diye konuştu.

'YÜKSEK RAKAMLARA ULAŞTIK'

Geçen yıl ihracatta çok iyi performans yakaladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu yıl daha iyiyiz. Aylık, 6 aylık, 12 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık. 12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyarı aşarak 17 Eylül itibarıyla 210 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayında yüzde 52'lik artışla 19 milyar dolarla bu ayın tüm zamanlarındaki rekorunu elde ettik. Eylülde de 20 milyar doları bulacağımızı ümit ediyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85 seviyesine çıkmış olmasıdır. Geçmişte yüzde 55'e inen oranın geldiği seviye Türk ekonomisinin ve ihracatın ne kadar sağlıklı yol aldığının işaretidir" açıklamasını yaptı.

FİNANSMAN SAĞLAYACAK YENİ MEKANİZMA MÜJDESİ

YENİ eylem planını önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını kaydeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Artan ihracatımızın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizma kurmakta olduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. İhracatı Geliştirme Fonu ile diğer desteklere ilave sadece sizlerin erişimine açık finansman kaynağı oluşturuyoruz. TİM ve ihracatçı birliklerimizin katkılarıyla oluşacak fonla ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır. Bir başka müjde de İstanbul'u fuar merkezine kavuşturmak için atacağımız adımlar. TİM'nin de yer alacağı fuar merkezini inşallah en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. İstanbul'u fuar merkezi ile küresel ticaretin konumuna getireceğiz" dedi.

EGE'DEN ÇOK SAYIDA İSİM ÖDÜL ALDI

ÖDÜL alan ihracat şampiyonları arasında Ege'den de çok sayıda isim vardı. İzmir'den Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Başkanı Hayrettin Uçak ile ağabeyi Vahit Uçak, Kılıç Balık ve Deniz Ürünleri şirketi adına Sinan Kızıltan ödüllerini alırken, ayrıca İzmir'de faaliyet gösteren British Tobacco da ödüle layık görüldü. MANİSA'DAN ödül alan Vestel Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ise ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldı.