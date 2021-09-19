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Haberler Gündem İletişim Başkanlığı panelinde reform önerileri tartışıldı

İletişim Başkanlığı panelinde reform önerileri tartışıldı

19.9.2021

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, BM Plaza'da bir panel düzenledi. Panelde Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitapta da yer alan BM'ye ilişkin somut reform önerileri tartışıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen, "BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi kendi çıkarları peşinde koşuyor" derken, SETA Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat da Güvenlik Konseyi işlemediğinde yaşanan sıkıntılara değindi.
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