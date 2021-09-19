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Son dakika: Başkan Erdoğan ABD'de!

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı New York'a indi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ABD’de!

20.09.2021, 00:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi. ABD ziyareti kapsamında ilk olarak Turkish American National Steering Commitee'de (TASC) düzenlenen programda konuşacak olan Başkan Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde New York'taki Türkevi'nin açılışını yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN SALI GÜNÜ DÜNYAYA HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, Salı günü ise Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılarak dünyaya hitap edecek. Erdoğan ayrıca, ABD ziyareti kapsamında çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

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