15 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla terör örgütü PKK'ya darbe vuruldu. İçişleri Bakanlığı, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgüt mensubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında örgüt mensupları etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı da, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.