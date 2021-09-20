2023 seçimleri öncesi yerli ve milli hesaplara operasyon! CHP destekli çetenin arkasından FETÖ bağlantılı Furkan Güngör çıktı

Son yıllarda içlerinde fenomen hesapların da bulunduğu, AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılırken FETÖ ve PKK'ya destek veren hesaplara haklarında mahkeme kararı olmasına rağmen işlem yapılmıyor, hatta terör örgütleriyle iltisaklı hesaplara onay tiki veriliyor!

2019 yerel seçimlerinden sonra Twitter'in bu çifte standartı artarak devam ediyor. Sadece son 7 ayda aralarında fenomen twitter hesaplarının da bulunduğu 1.000'den fazla hesap Twitter tarafından kapatıldı.





Hesabı Twitter tarafından kapatılan kullanıcılar Twitter'a başvurduklarını ancak kendilerine herhangi bir dönüş yapılmadığını söylüyorlar.





CHP TARAFINDAN DESTEKLENEN ORGANİZE ÇETE

Hesabı kapatılanlar, bunun 2023 seçimleri öncesi organize bir saldırı olduğunu belirtiyor. 10 yılı aşkın süredir Twitter'da bulunan ve hesabı nedensiz şekilde askıya alınan bir mağdur, hesabının organize bir yapı tarafından kapatıldığını ve bunun arkasında bulunanların CHP tarafından desteklendiğini söylüyor:

ELEBAŞI FURKAN GÜNGÖR!

"Hesaplarımızı Bilgi Üniversitesi ve CHP İstanbul Örgütünde kümelenmiş bir yapı, Bilgi Üniversitesi ve CHP'nin kurumsal kimliklerini kullanarak Twitter ile özel bir iletişim yoluyla kapattırıyorlar. Kim CHP ve ortaklarına karşıysa o hesaplar hedef olarak belirlenip kapattırılıyor. Bu işin başında benim de eskiden tanıdığım Furkan Güngör adında biri var. Bilgi Üniversitesi'nde öğrendi bir de daha önce AK Parti teşkilatlarında görev yapmış sonra da CHP'ye geçmiş Ümit Kaya adında biriyle ortak çalışıyorlar.









DERİN FETÖ BAĞLANTILARI VAR

Furkan Güngör FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın FETÖ ile bir bağlantısı var ama kendisini bazen CHP'li bazen Saadetli olarak pazarlıyor, Furkan Güngör de öyle Saadet Partili geçiniyor ama Gökhan Özbek ile beraber çalışıyorlar. Furkan Güngör'ün en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın annesi de babası da "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak" suçundan ceza aldılar ikisi de terör örgütüyle ilişkili isimler. Furkan Güngör'ün kendisinin yakın akrabalarından FETÖ üyeliğinden ceza alanlar var. Ümit Kaya, Furkan Güngör'ü destekliyor hatta beraber iş yapıyorlar.









Aralarındaki ilişki çete gibi. Hedef belirliyorlar sonra o hedefi çökertmek için her türlü adımı atıyorlar. Özellikle Furkan Güngör'ün yaptıkları tam bir FETÖ ahlakına sahip olduğunu gösteriyor. Benim babam imam ben Saadet Partiliyim diyerek lafa başlıyor güveniyorsun arkadaş oluyorsun sonra senden aldığı bilgileri Ümit Kaya'ya iletiyor o da CHP'li Belediye yöneticilerine söylüyor. Sonra öğrendim ki Gökhan Özbek ile iş tutuyorlar. İki de bir Saadet Partisinden bahseden birinin Gökhan Özbek gibi bir isimle ne ilişkisi olabilir? Sonra en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı'nın kim olduğunu FETÖ bağlantısını öğrendiğimde ne olduklarını öğrenmiş oldum.







KAFALARINA GÖRE ASKI VE MAVİ TİK!

Bunlar istedikleri hesapları askıya aldırıp istedikleri hesaplara mavi onay tiki alabiliyorlar. Ümit Kaya'nın Beyaz Masa'da çalıştığını duydum bir ara orası sadece kılıf orda sosyal medya yapısı kurmuş diyorlar isimsiz hesaplarla iftira kampanyası düzenliyorlarmış.







Benim hesabımı da Furkan Güngör ve Ümit Kaya, Bilgi Üniversitesi ve İBB'nin kurumsal kimlikleri sayesinde elde ettikleri iletişim ile kapattırmışlar. Açıkça söylemem gerekirse bunlar bir arkadaş çevresinden çok profesyonel bir yapı çete gibi hareket ediyorlar."







FETÖ BAĞLANTILI HESABIN ARKASINDA DA O İKİ İSİM VAR

Bunlarla birlikte Ümit Kaya'nın provokatif paylaşımlarda bulunan kuliskusu adlı hesabın sahibi olduğu da gözaltına alınmasının ardından ortaya çıktı. Ümit Kaya'nın sorgulanmasına devam edilirken Kulis Kuşu hesabından paylaşım yapılmaya devam edildi. Kaya'nın sorgusunda Furkan adlı kişiyle ortak olarak bu hesabı kullandığını itiraf etti. Kulis Kuşu hesabını birlikte yönettiğini belirttiği Furkan adlı arkadaşının FETÖ bağlantılı Furkan Güngör olduğu öğrenildi.







KİM BU FURKAN GÜNGÖR?

Furkan Güngör'ün Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuduğu biliniyor.

Furkan Güngör, korona virüs pandemisiyle birlikte Covid_19Turkey adında bir hesap açtı. Hesapları askıya alınmasının ardından Korona Report adında yeni bir hesabı açtı. Ve ardından hesabın büyümesiyle birlikte hesabın adını Haber Report olarak değiştirdi.





Korona report hesabının büyümesiyle birlikte yan hesaplar açarak yeni hesaplar oluşturdular ve o hesapları büyütmeye başladılar.

Raporlar hesabının büyütülmesiyle birlikte yeni twitter hesapları açmaya devam ediyorlar.







MUHALİF PARTİLERİ PARLATIYOR

Tüm bunlarla birlikte Haber Report hesabından muhalif partilerin para karşılığında viral reklamları yapılmaya devam ediyor.













ÜMİT KAYA HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

AK Parti'den meclis üyesi adaylığına seçilmeyen Ümit Kaya daha sonrasında CHP'ye geçerek seçimlerde İmamoğlu'nu destekledi.







Sahibi olduğu PİNUS MEDYA adlı şirketi üzerinden çeşitli işler yapan Kaya, seçimleri CHP'nin kazanmasıyla birlikte 153 Beyaz Masa biriminde koordinatör oldu.







20.000 TL sermaye bütçesiyle PİNUS MEDYA PRODÜKSİYON REKLAM ORGANİZASYON İLETİŞİM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sahibi olan Kaya seçimlerde de CHP'ye çalıştı.



İBB'deki koordinatörlüğünün ardından ise şirketi tasfiye etti.



Ümit Kaya 9 Şubat 2021 tarihinde CHP'ye üye oldu.