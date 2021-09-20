Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist Atak helikopterleriyle etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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