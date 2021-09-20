BM 76. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.
The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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