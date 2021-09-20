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Haberler Gündem Başkan Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti

Başkan Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti. The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, ABD’deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti
AA

20.09.2021, 09:13

BM 76. Genel Kurulu nedeniyle New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslüman toplumunun önde gelen temsilcilerini kabul etti.

The Manhattan Center'daki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, New York'taki Yeni Türkevi Binası'nda incelemelerde bulundu

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