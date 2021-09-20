Emine Erdoğan kitabını lider eşlerine tanıtacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2014-2020 yılları arasında 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki izlenim ve hatıralarını kaleme aldığı "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabı, ekim ayı başında piyasaya sunulacak. Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye yaptığı ziyarete eşlik eden Emine Erdoğan, kitabını ilk olarak, 20 Eylül'de Türk Evi'nde düzenlenecek programla ülke liderlerinin eşlerine, BM ve diğer uluslararası temsilciler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yabancı misyon şeflerine tanıtacak. Emine Erdoğan'ın kitabının tüm geliri, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışlanarak, Afrikalı kadın ve çocuklara, sağlık ve eğitim yardımı olarak ulaştırılacak.