Mustafa Varank’tan CHP’li Çeviköz’e tepki

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan açıklamaları tepki çekti. Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısında Çeviköz'ün "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" sözlerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "CHP'nin bir milletvekili var. Eski bir büyükelçi, monşer diyebiliriz. Eğer CHP Genel Başkanının baş danışmanı, mavi vatan yayılmacılık diyorsa biz aslında boşa çalışıyoruz demektir. Sayın Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum. Ya bu kişiyi kulağından tuttuğunuz gibi parti dışına taşırsınız, ya da siyaset yapmak istiyorsanız madem Yunanistan'ın tezlerini savunuyorsunuz gidin Yunanistan'da siyaset yapın" dedi.