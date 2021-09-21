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Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York’ta ikili temasları kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
İHA

21.09.2021, 09:20

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u Türkevi'nde kabul etti. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

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