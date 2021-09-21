Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.
Birçok devlet başkanı ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi.
PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği! Art arda kritik görüşmeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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