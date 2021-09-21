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Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği! Art arda kritik görüşmeler

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile yaptığı görüşmenin ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’dan ABD’de diplomasi trafiği! Art arda kritik görüşmeler

21.09.2021, 19:35 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021, 20:33

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu için ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

Birçok devlet başkanı ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi.

PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile bir araya geldi.

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