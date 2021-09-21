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Diyarbakır'da bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist yakalandı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Yunanistan'da 3 yıl eğitim aldığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK terör örgütü mensubunun evinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi" dedi.

Diyarbakır’da bombalı saldırı hazırlığındaki PKK’lı terörist yakalandı
AA

21.09.2021, 15:13

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda ilde yaşanan gelişmelere yönelik basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Aşkın, 15 Eylül'de gelen bir ihbar üzerine yapılan inceleme sonucu Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı terörist Murat Y'nin yakalandığını ifade ederek, "Yunanistan'da 3 yıl eğitim aldığı ve eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK terör örgütü mensubunun evinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ile silah ele geçirildi." dedi.

Vatandaşların ihbarlarının kendileri için önemli olduğuna işaret eden Aşkın, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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