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Haberler Gündem Türkiye'den Yunanistan’a itiraz Navtex’i

Türkiye'den Yunanistan’a itiraz Navtex’i

Türkiye’den Yunanistan’a itiraz Navtex’i

21.9.2021

Türkiye, Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik yayımladığı NAVTEX'ten dolayı Yunanistan'a Türk Kıta Sahanlığı'nı da kapsaması nedeniyle "İtiraz navtex'i yayımladı. Yunanistan, 16 Eylül'de, "Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda yapacağı bilimsel çalışmalar" nedeniyle NAVTEX ilan etti. Türk kıta sahanlığını da kapsayan bu NAVTEX ilanının ardından Milli Savunma Bakanlığı de yayımladığı "itiraz Navtex"inde, Yunanistan'ın NAVTEX ilanını "provokatif girişim" olarak niteledi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekerken, "Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde kendi kıta sahanlığındaki hak, alaka ve menfaatlerini bu türden hukuksuz, saldırgan ve provokatif girişimlere karşı korumakta ve savunmakta kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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