Üniversiteye kanlı saldırı

RUSYA Soruşturma Komitesi, Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nde bulunan Perm Devlet Üniversitesi'nde yüzü maskeli bir kişinin silahla etrafa ateş açması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Rusya'nın Sibirya Bölgesi'nde bulunan Perm Devlet Üniversitesi'nde dün sabah saatlerinde yüzü maskeli bir saldırgan, uzun namlulu bir silahla etrafa ateş açmaya başladı.



PENCERELERDEN ATLADILAR

SONRASINDAüniversite binasına giren saldırgan, binanın 1. kat koridorunda girerek ateş etmeye devam etti. Bu sırada bazı öğrencilere ise kurşunlar isabet etti. Üniversite binasında meydana gelen paniğin ardından birçok öğrenci ise üniversitenin pencerelerinden aşağıya atlayarak kurtulmaya çalıştı.



KAÇMAK İSTERKEN VURULDU

SALDIRININ ardından üniversite çevresine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. O anlarda saldırgan ile bağlantı kurmayı başaran polis ekipleri, saldırgandan teslim olmasını istedi. Saldırgan ise öğrenci sıraları ile barikat kurduğu sınıftan teslim olmayacağını söyledi. Polisler tarafından yapılan operasyonda, saldırganın sınıftan çıkarak üst katlara kaçmak için merdivenlere yöneldiği, fakat Rus polisi tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Adının Timur Bekmansurov (18) olduğu öğrenilen saldırganın durumunun ağır olduğu belirtildi.

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