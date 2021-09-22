Başkan Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşın replikasını ziyaret etti

Göbeklitepe'yi temsilen, T şekilli P18 dikilitaşının yarı yarıya küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.

Şanlıurfa'da yer alan ve 'Tarihin Sıfır Noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.



Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/4QUMUopfZv