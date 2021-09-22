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Başkan Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşın replikasını ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi Binası’nın bahçesinde sergilenen Göbeklitepe'deki 12 bin yıllık dikilitaşların replikasını ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşın replikasını ziyaret etti

22.09.2021, 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021, 10:28

Göbeklitepe'yi temsilen, T şekilli P18 dikilitaşının yarı yarıya küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, BM binasının bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.

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