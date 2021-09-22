Göbeklitepe'yi temsilen, T şekilli P18 dikilitaşının yarı yarıya küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.
Şanlıurfa'da yer alan ve 'Tarihin Sıfır Noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 22, 2021
Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/4QUMUopfZv
Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından, BM binasının bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.Başkan Erdoğan’ın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabı New York’ta led ekranlarda tanıtıldı Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda çarpıcı mesajlar
Başkan Erdoğan, Göbeklitepe’deki dikilitaşın replikasını ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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