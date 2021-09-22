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Başkan Erdoğan’dan, New York’ta diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta dünya liderleriyle temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kitarovic ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Stoyonov'u kabul etti.

Başkan Erdoğan’dan, New York’ta diplomasi trafiği

22.09.2021, 20:26

Başkan Erdoğan açılışını yaptığı Türkevi'nde BM Genel Kurulu kapsamında dünya liderlerini kabul etti. Erdoğan'ın burada bir araya geldiği liderler arasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, Volodimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor.

Başkan Erdoğan, New York'ta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyonov ile görüştü.

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