“D.Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan anlayışı bırakın”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler'in (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında Türkiye ile ilgili bölgesel gelişmelerden korona virüsle mücadeleye kadar çok sayıda konuya değindi. Genel Kurul'un tüm ülkeler için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "Kovid-19 salgınında 4,6 milyon insanı kaybettik. Salgının olumsuz etkilerinin hala devam ettiğini görüyoruz. Burada vereceğimiz dayanışma ve işbirliği mesajlarının salgınla mücadeleyi desteklemenin yanı sıra zor günler yaşayan milyarlarca insanın umutlarını artıracağına da inanıyorum. Bu doğrultuda verimli çalışmalar yapan 75. Genel Kurul Başkanı Sayın Volkan Bozkır'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.





YENİ BİR GÖÇÜ KALDIRAMAYIZ

Siyasi süreçten bağımsız olarak Afganistan'ın barış ve istikrara ihtiyacı olduğundan bahseden Erdoğan, "Türkiye olarak bu zor olarak Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Suriye'de milyonlarca kişinin insani dramına sebep olan iç savaş 10'uncu yılını geride bıraktı. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin önüne biz geçtik. İdlib'de milyonlarca insanın hem canını kurtardık hem de yerlerinden edilmesini engelledik. Soruna Suriye halkının beklentilerini karşılayacak şekilde siyasi bir çözüm bulunması için daha idari bir çözüm bulunması gerekiyor. Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılmasının, taşeron olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkemizde Suriyeliler dışında da sayıları 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır. Afganistan'da yaşanan olaylar nedeniyle göç tehlikesiyle karşı karşıyayız. Artık yeni göç dalgasını karşılamaya imkanımız yok" ifadelerini kullandı. Filistin halkına yönelik ihlallerin karşısında durmayı sürdüreceklerini de aktaran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1967 temelinde, özellikle başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin kurulması öncelikli hedeflerimiz arasında yerini koruyor" diye konuştu.



ÖNYARGISIZ DEĞERLENDİRİN

Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni çözüm vizyonunu desteklediklerini aktaran Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da net konuştu. "Buradan Uluslararası Topluma, Kıbrıs Türkleri'nin filkirlerini önyargısız bir şekilde değerlendirmesini öneriyorum" diyen Başkan Erdoğan, "Sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesini temenni ediyorum. Doğu Akdeniz'de sükunetin devamı ortak çıkarımızdır. İhtilaflar uluslararası hukukla çözülmelidir. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayan anlayıştan vazgeçilmeli. Ege'deki sorunların da diyalog çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı'nın düzenlenmesi hala masada" açıklamasını yaptı. Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından Türkevi'ne geçti.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI MECLİS'E GETİRİLECEK

Başkan Erdoğan'ın gündeminde iklim değişikliği konusu da vardı. Bir süredir dünyanın her tarafında sanayi öncesi döneme göre 1,1 santigrat derece artış gösteren sıcaklığın yol açtığı afetler yaşandığını aktaran Erdoğan, "Türkiye olarak bu konuda en hızlı ve etkin çözümler üreten ülke olmamıza rağmen biz de oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Küresel sıcaklık artışının devam etmesi, dolayısıyla daha yoğun yağışların gelecek olması hepimizi yeni arayışlara yöneltmelidir. Paris İklim Anlaşması'na ilk imza atan ülkelerden biridir. Henüz bu anlaşma yürürlüğe konulmadı. Paris İklim Anlaşması'nı atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde önümüzdeki ay Meclis'imizin onayına sunmayı hedefliyoruz" dedi.

TURCOVAC MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, konuşmasında yerli aşı ile ilgili bir gelişmeyi de paylaştı. Erdoğan, "Bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Salgında ne yazık ki iyi bir imtihan verilmedi. On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır. Yerli aşımız Turcovac'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

'ABD İLE İKİLİ TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 100 MİLYAR DOLAR'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta TAİK tarafından düzenlenen 11. Türkiye Yatırım Konferansı'nda konuştu. Erdoğan, "Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık" dedi.



GÜÇLÜ STRATEJİK ORTAK

Başkan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz Mayıs ayında bazı Amerikan şirketlerinin yöneticileriyle video konferans yoluyla fikir alışverişinde bulunmuş yeni işbirliği ve yatırım imkanlarını ele almıştık. Bu defa da Türk Amerikan iş Konseyi, Amerikan iş dünyasının siz değerli temsilcileriyle bir araya gelmemize imkan sağladı. Türkiye ve ABD, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefiktir. Bu çok özel ve sağlam temellere dayanan işbirliğimiz, yıllardır dünyanın birçok coğrafyasında barışa, istikrara ve güvenliğe katkı sağlamıştır. Son dönemde yaşanan kritik gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın önemini ve kıymetini bir kez daha göstermiştir. Sadece ekonomi ve ticarette değil, güvenlikten teröre, savunmadan yatırımlara uzanan geniş bir alanda ciddi bir işbirliği imkanlarımız bulunuyor." Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la 14 Haziran'da Brüksel'de yaptığı samimi ve kapsamlı görüşmeyi hatırlatarak, "Sayın Başkan'la ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu hususunda tam bir mutabakat içindeyiz. İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara ulaştırmaya yönelik kararlılığımızı beraberce vurguladık. Bu rakamın, doğru adımların atılması halinde rahatlıkla erişebilecek gerçekçi bir hedef teşkil ettiği de hem fikiriz" dedi.





'RAHATLIKLA ULAŞIRIZ'

Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ticaret hacminin salgın şartlarına rağmen geçen sene 21 milyar dolara yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "ABD, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. İkili ticaret hacmimizin yıl sonunda 25 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Siz iş insanlarıyla birlikte salgın sonrası dönemi doğru değerlendirmemiz halinde 100 milyar dolar hedefimize rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

DALLAS HAVAALANI'NDAN DİREKT UÇUŞ BAŞLAYACAK

Esnek ve yüksek üretim kapasitesiyle Amerikan firmaları için birçok fırsat barındırdığını belirten Erdoğan, "Ekonomik ve ticari dayanışmamızı güçlendirmenin bir yolu da işbirliği alanlarımızı çeşitlendirmekten geçiyor. Amerika'yla enerji alanındaki işbirliğimiz özellikle sıvılaştırılmış doğalgaz sektöründeki ortak faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcımız Türk Havayolları, Amerika'da 10 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştiriyor. 23 Eylül'de Dallas Havaalanı'nda uçuş başlatacaktır" diye konuştu.