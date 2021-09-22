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Haberler Gündem Teröristler vatandaş ihbarıyla yakalandı

Teröristler vatandaş ihbarıyla yakalandı

Teröristler vatandaş ihbarıyla yakalandı

22.9.2021

Güneydoğu'da vatandaşın teröristlere karşı sabrı kalmadı. Dün iki ayrı operasyonda iki terörist vatandaş ihbarıyla yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist Murat Y. yakalandı. Teröristin yapılan sorgulamasında Yunanistan'da 3 yıl boyunca bomba eğitimi aldığı, Diyarbakır'da ses getirici bir eylem yapmak üzere kırsaldan görevlendirildiği öğrenildi. Öte yandan Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2018 yılında şehit edilen polis memuru Nazım Tuncer'in faillerinden olduğu değerlendirilen Demhat Cilo kod adlı Velat O. isimli terörist de vatandaşların ihbarının ardından kaçarken yakalandı.
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