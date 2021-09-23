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Haberler Gündem Aydın’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından cansalı içerisinde ölüme terk edilen 39 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın’da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.09.2021, 09:47

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki toplam 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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