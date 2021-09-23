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Başkan Cemil Tugay’ı Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

Başkan Cemil Tugay’ı Kılıçdaroğlu’na şikayet etti

23.9.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarı Özay Dağhan'ı kabul etti. Daha önce mahallesindeki imar planlarına karşı çıkan Dağhan'ı Meclis kürsüsünde ağırlayan Kılıçdaroğlu, "Moralinizi bozmayın. İnşallah sorunları çözeceğiz" mesajını verdi. Yeni planlarda vatandaşın hak kayıpları yaşayacağını hatırlatan Özay Dağhan ise "Genel Başkanımız söz verdi. Mahallelinin sorunlarının çözümü için gereken yapılacak. Karşıyaka'da önceki dönem Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar 2 ayda bir mahallemize gelirdi. Mevcut başkan Tugay'ı 30 aydır burada göremedik. Onu da halkın içinde görmek istiyoruz" diye konuştu.
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