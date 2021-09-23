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Haberler Gündem Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Başkan Erdoğan ABD'deki temaslarının ardından yurda döndü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'tan yurda döndü. Başkan Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" saat 13.05'te İstanbul'a geldi.

Başkan Erdoğan ABD’deki temaslarının ardından yurda döndü

23.09.2021, 13:55

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TC-TRK" saat 13.05'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İstanbul'a geldi.

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