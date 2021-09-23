Muş’ta HDP önünde eylem yapan aile sayısı 10’a çıktı

Muş'ta HDP önünde 7 Nisan'da Özcan ve Teker ailelerinin başlattığı evlat nöbetine dün bir aile daha katıldı. Böylece oturma eylemine katılan aile sayısı 10'a yükseldi. Evlatlarına kavuşma umuduyla nöbete katılan Koçhan ailesi, oğullarının 7 yıl önce Bursa'ya çalışmaya gittiğini fakat terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa çıkarıldığını söyledi. 2014 yılından beri oğulları Ersin'den uzak olduklarını belirten Ayten ve Alaattin Koçhan çifti, evlatlarına 'teslim ol' çağrısı yaptı.

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