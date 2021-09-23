Nerede adalet nerede vicdan?

KONUK YAZAR: BÜLENT ERANDAÇ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mazlum ve mağdur milletlerin sesi olarak dile getirdiği, 'Dünya beşten büyüktür' gerçeği dünya kamuoyunda derinlik kazanıyor. Başkan Erdoğan, New York'ta BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerinin gözünün içine bakarak, Güvenlik Konseyi'nin REFORMA tabi tutulması çağrısını yineledi. 21. yüzyılın gerçeklerini yansıtmayan mevcut sistem yapısının, 'Artık yeter' diyerek değişmesini istedi. Geçmiş 20'inci yüzyıl uluslar arası sisteminin dünyaya adalet getirmesi mümkün değildir. Son yıllarını yaşayan uluslararası sistemin parlamentosu olan BM Güvenlik Konseyi, tam bir adaletsizlik üzerine inşa edilmiştir. Çünkü bu sistem, İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerince kurgulanmış ve kurumsallaştırılmıştı. Bu ülkeler, ABD, İngiltere, Rusya, Çin ve Fransa idi. Sistem hak ve adalet üzere inşa edilmedi. Galiplerin ve güçlülerin üstünlüğü üzerine kuruldu.



REFORM ÇAĞRILARI ARTIYOR

BM Güvenlik Konseyi'nde veto gücüne sahip ülkeler uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmediği için başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tarafından eleştiriliyor ve reform çağrıları her geçen gün artıyor. Veto yetkisi bulunan devletlerin istediği veya uygun bulduğu kararlar konseyden çıkarılıyor. Karara itiraz eden ülkeler olursa tehdit, şantaj veya rüşvetle hizaya getiriliyor. Nitekim, İsrail, BM Güvenlık Konseyi kararlarını hiçe sayıyor, katil saldırılarını yıllardır masum Filistinlilere çekinmeden sürdürüyor.





TEZGAHLAR KURULUYOR

40 yıl Ermeniler Karabağ'ı işgal etti. Hiçbir şey yapılmadı. BM seyrederken, Azerbaycan ve Türkiye beraberliği ile sağlanan zaferle sonuca ulaşıldı. Libya'yı parçalayacak gizli senaryolar uygulamaya sokuldu. Güvenlik Konseyi'nin 5 emperyalist ülkesi seyretti. İstiklal marşı yazarımız milli şairin çok güzel çerçeveye aldığı,BATI TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARI birçok ülkeyi bölmeye çalışırken, Türk varlığını hiçe sayarak ne hazindir ki, Kıbrıs'ı birleştirmenin, Kıbrıs'ı bir Hristiyan Rum Adası yapmanın tezgahlarını kurguluyor. İngiliz parmağının girdiği, Müslüman Keşmir, kardeşlerimiz Pakistan'ın elinden alınmak istenirken, BM Güvenlik Konseyi kılını kıpırdatmıyor. Arakan Müslümanları yok edilirken, konseyden ses çıkmıyor.



ÇÜNKÜ ADALETSİZ BİR YAPI

Kararları veto etme yetkisi bulunan 5 konsey üyesi ülkenin toplam nüfusu 2 milyar. Daimi üye ülkeler dışında dünya nüfusunun %75'ini oluşturan 6 milyarlık kısmının uluslararası sistemde etkili olma imkanı resmen ve fiilen yok. 6 milyar insanı temsil eden 190 civarında irili ufaklı devlet sistemin figüranı rolünde. Müslüman ülkelerin toplam nüfusu 2 milyar. Üzerinde 54 devlet bulunan koca Afrika kıtasının sistemde söz hakkı sıfır. Güney Amerika kıtası etkin bir şekilde temsil edilmiyor. 1.3 milyar nüfusu bulunan Hindistan'ın sistemde hiç etkisi yok. BM daimi üyesi 5 ülkenin herhangi birinin uygun görmediği bir kararın çıkması ve uygulanması imkansız. Dolayısıyla kendisi adaletsizlik, güç üzerine kurulmuş bir teşkilatın ve sistemin dünyaya adalet getirmesi, huzur getirmesi beklenemez.



GÜVENLİK KONSEYİ İŞLEVSİZ

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya, ABD ve Avrupa bloku, Sovyetler Birliği Varşova Paktı olarak ikiye bölündü. Varşova Paktı (Komünist blok) yok oldu. Batı blokunu temsil eden NATO tek başına kaldı. NATO'nun patronu ise ABD. Türkiye, 1952'den beri NATO üyesidir. NATO'nun dünyadaki neredeyse bütün operasyonlarında Türkiye aktif görev aldı. Fakat NATO, Türkiye'yi hiçbir dış tehdit veya saldırı karşısında korumadığı gibi Türkiye'ye saldıran ülkelerin veya örgütlerin tarafında yer aldı, alıyor.

ASKERİ DARBELER VE NATO

ABD-NATO 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 darbeleri ve 15 Temmuz 2016 işgal teşebbüsünde başrolde oldu. NATO üyesi Türkiye'ye karşı yapılan bu kanlı askeri darbeler ve işgal teşebbüsleri karşısında NATO Türkiye'yi savunmadığı gibi bu askeri darbeleri ve işgal teşebbüslerini alenen destekledi.



PKK DESTEKÇİLERİ

40 yıldır Türkiye'de kan döken bölücü terör örgütü PKK'nın kurucuları ve en büyük destekçileri ABD ve NATO'nun diğer önemli üyeleridir.

NATO üyelerinin önemli bir kısmı (özellikle ABD ve Fransa) Türkiye'yi müttefik değil "düşman" olarak görmektedir. ABD, "ABD düşmanlarına karşı yaptırımları" düzenleyen CAATSA yasasını Türkiye'ye karşı da utanmadan uygulamaktadır.