New York’ta diplomasi trafiği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, devlet başkanlarıyla bir araya geldi.



GARİBAŞVİLİ'Yİ TÜRKEVİ'NDE KABUL ETTİ

Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili görüşme gerçekleştirirken Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile de bir Garibaşvili'yi Türkevi'nde kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de iki ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, konuk Başbakanın heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

TARİHİN SIFIR NOKTASI BM'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlandı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, paylaşımında dikilitaş replikasını ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verdi.







ERDOĞAN'IN KİTABI TIMES MEYDANI'NDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, İletişim Başkanlığı'nın organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı. Tanıtımda Başkan Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geldiği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

'ABD, AFGAN MÜLTECİLER KONUSUNDA DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI

Erdoğan, New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez" dedi.