Türkiye, terör örgütlerini dize getirebilecek güçtedir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütleriyle mücadeleyi kesintisiz sürdüreceklerini belirterek, "Onları o kazdıkları çukurlara, bulundukları inlere gömeceğiz. Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. Türkiye Allah'ın izni ile terör örgütlerini de onları maşa olarak kullanan ağababalarını da dize getirebilecek güçtedir" diye konuştu.



BAKAN Abdulhamit Gül, Altındağ Belediyesi'nin desteğiyle yapılan Türkiye Gaziler ve Şehitler Vakfı Genel Merkezi'nde gazilerle bir araya geldi. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin çok güçlü şekilde terörle mücadele ettiğini, hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi boğmak ve huzuru bozmak isteyen güçler olduğunu dile getirdi.



'TÜRKİYE GEÇİLMEZ'

Gül, "Onlar şunu bilmiyorlar; şehitlerimiz, gazilerimiz olarak bu millet, bu vatan sokakta bulunmadığı için biz kolay pes etmeyeceğiz. Türkiye yıkılmaz, Türkiye geçilmez. Bunu Çanakkale'de öğrettik, bunu PKK'ya gösterdik, sınır dışında Suriye'de, Irak'ta yaptığımız operasyonlarda gösterdik, 15 Temmuz'da yine gösterdik ve öğrettik. Daha da hala öğrenemeyenler varsa bu millet hazırdır. Gazi ve şehit olmaya hazır 84 milyon vatan evladı vardır" diye konuştu.