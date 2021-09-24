24 Eylül koronavirüs tablosu paylaşıldı! İşte bugünkü vaka sayısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 221 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 197 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, 24 Eylül koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." dedi.





1. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85.90 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.90 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 69.74 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 43 MİLYON 285 BİN 677 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 317 bin 14 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 43 milyon 285 bin 677 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 85 bin 847 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 28 BİN GEÇTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 844 de yeni vaka tespit edilmişti.