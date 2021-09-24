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Haberler Gündem AYM’den 6755 sayılı Kanun’a kısmi iptal

AYM’den 6755 sayılı Kanun’a kısmi iptal

AYM’den 6755 sayılı Kanun’a kısmi iptal

24.9.2021

ANAYASA Mahkemesi, 6755 sayılı Kanun'un, terör örgütü iltisakı nedeniyle kamu görevinden ihraç edilenlerin sosyal güvenlik haklarına ilişkin başvurularında karar alan, bu kararları yerine getiren veya işlem yapmayan kamu görevlilerinin hukuki ve mali olarak sorumlu tutulmamasını öngören hükmü ve söz konusu fıkrada yer alan "Milli Güvenlik Kurulunca" ibaresini iptal etti. Mahkeme, bu ibarenin Anayasa'ya aykırı olduğuna da hükmetti. Yüksek Mahkeme, söz konusu 3'üncü fıkranın geri kalan kısmının ise Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin reddine hükmetti.

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