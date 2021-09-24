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Haberler Gündem Aziz Sancar TEKNOFEST'te konuştu: Yeni Nobel'ler buradan çıkabilir

Aziz Sancar TEKNOFEST'te konuştu: Yeni Nobel'ler buradan çıkabilir

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST'e Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiyi teşvik etmek için geldiğini ve gördüğü manzaranın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz." dedi. "Geleceğin Nobel'inin yolu TEKNOFEST'ten geçiyor mu?" sorusuna karşılık Sancar, "Gelecek Nobel'ler buradan çıkabilir." mesajını verdi.

Aziz Sancar TEKNOFEST’te konuştu: Yeni Nobel’ler buradan çıkabilir

24.09.2021, 19:19

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bünyesinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreni öncesi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandan ile birlikte sahneye çıkan Sancar'ın öyküsünün anlatıldığı film ziyaretçilerin alkışları eşliğinde ekranlara yansıtıldı.

BURADA GÖRDÜKLERİM BENİ GURURLANDIRDI

Sahnede soruları yanıtlayan Sancar, "Ben buraya Türkiye'de ve Türk dünyasında bilimi ve teknolojiye teşvik etmek için geldim. Burada gördüğüm beni gururlandırdı. Cesaret verdi. Geleceğimiz için umudum çok büyük. Bunu gerçekleştiren herkese ve gençlerimize çok teşekkür ederim" dedi.

GELECEK NOBELLER BURADAN ÇIKABİLİR

"Gelecekte Nobel'in yolu TEKNOFEST'ten geçer mi?" şeklindeki bir soru üzerine Sancar "Gelecek nobeller buradan çıkabilir. Tekrar tekrar söylüyorum nobel için, araştırma ve teknoloji yapı. İnsanlığa, ülkemize yararlı bir şeyler yapmak için çalışın. Bilim yapın. Teknoloji yapın" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZ BANA ÇOK DEĞER VERİYOR

TEKNOFEST'te dereceye giren yarışmacılara bugün Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlik vereceği ödüllerle ilgili olarak da konuşan Sancar "Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor. Hatta Birleşmiş Milletler' e de davet etmişti. Cumhurbaşkanımız 'Benim sizin gibi uçağım yok her yere gidemem.TEKNOFEST'e mutlaka geleceğim ve sizinle ödülleri vermeye katılacağım'dedim. Bu benim için büyük bir memnuniyet şükran vesilesidir" dedi.

GENÇLERE ÇOK ÇALIŞIN TAVSİYESİ

TEKNOFEST kapsamındaki projeleri henüz ayrıntıları ile incelemediğini kaydeden Sancar, gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulunarak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ile ilgili sözlyerini hatırlattı. Sancar "Çok çalışın. İşler iyi gitmediğinde inatçı olun. Hep Fatih'i söylerim 'Ya ben onu alırım Ya o beni alır'. O düşünce ile iş yapın. Memleket sevgisini unutmayın. Memleket sevgisi olmadan bir şey yapılmaz" diye konuştu.

SANCAR'IN ELİNİ ÖPTÜ

Konuşması sonrası sahneden ziyaretçileri selamlayan Sancar'a sarılan Selçuk Bayraktar, Sancar'ın elini öptüğü anlar ziyaretçiler tarafından coşkuyla alkışlandı.

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