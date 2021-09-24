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Cevher’e saldırı anında kaçan 8 polis açığa alındı

Cevher’e saldırı anında kaçan 8 polis açığa alındı

24.9.2021

HAKKARİ İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçtıkları saptanan 40 polise "Görevi İhmal" soruşturması açıldı. Cevher'in katile müdahale etmeyen koruması Polis Memuru Onur G., Hakkari Polisevi Müdürü ve Çulcu silahı doldurduktan sonra olay yerinden kaçan Komiser İbrahim B.'nin de aralarında bulunduğu 8 polis Hakkari Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında Hakkari Valiliği tarafından açığa alındı. Cevher, 13 Temmuz'da 1'i başından aldığı üç kurşunla şehit edilmişti.

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