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Haberler Gündem “HDP’yi meşru ilan etmek PKK’ya el uzatmaktır”

“HDP’yi meşru ilan etmek PKK’ya el uzatmaktır”

“HDP’yi meşru ilan etmek PKK’ya el uzatmaktır”

24.9.2021

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Kürt sorunu çözümü tartışmalarına değindi. Bahçeli, "Sözde Kürt sorunundan bahsetmek Kürt kökenli kardeşlerimi fişlemek demektir. Bunun adı da vatana ihanettir" dedi.

CHP LİDERİ TARİHİ BİR YANLIŞ İÇİNDE

CHP Genel Başkanı'nın tarihi bir yanlış içinde olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: "CHP'yle İP'in aynı anda HDP'yi meşru organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK'ya zeytin dalı uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedhahlıktır. Kalbinde vatan sevgisi olup da HDP'nin PKK demek olduğunu bilmeyen, görmeyen, idrak etmeyen yoktur. HDP'yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir. Terör örgütünün darbe üstüne darbe yediği bir dönemde HDP'yi meşru ilan etmek PKK'ya el uzatmak, kol kanat germek, mücadele kararlılığını tartışmaya açmaktır. Zillete düşenler ne yapsa, neyi söylese boştur, bölücü terörün kökü kazınmalı, bir daha doğrulmamak üzere beli kırılmalıdır.

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