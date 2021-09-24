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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberine göre; MSB, "Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" açıklamasında bulundu.

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

24.09.2021, 18:19

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında saldırı hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.

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