Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündemdeki kritik konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ABD ile ilişkiler, Putin'le gerçekleşecek 29 Eylül görüşmesi ve koronavirüs süreci hakkında konuştu.





"ABD İLE İLİŞKİLER BU NOKTADA OLMAMALI"

Başkan Erdoğan şunları söyledi: Daha önce hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım. Şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve ABD ile bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak burada olmamalı. Maalesef ABD şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Mücadeleyi bırakın onlara yüklü miktarda silah, araç gereç destekleri veriyor.



PUTİN'LE 29 EYLÜL GÖRÜŞMESİ

Burada da yine aynen benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Suriye'de rejim maalesef, ülkemizin güneyinde tehdit oluşturuyor. Dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de birlikte yürütmemiz lazım. ABD, Suriye'yle de pek ilintili değil. Burada şu an İran, Rusya ve biz varız. Orayı da bir barış havzası haline getireceksek aramızda görüşmemiz şart ve bunları görüşeceğiz. Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma isteğindeyiz.







KORONAVİRÜS SÜRECİ

Çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler konusunda, beni ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Bakanıma 'Bilim Kurulu'nda bu konuyu farklı bir yere taşımanız lazım' dedim. Dün Bakanımla da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bundan taviz veremeyiz diyor. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Vefatla birlikte vakaların asgariye inmesi bu mücadelede bizim tedbirlerimiz olacak.