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Haberler Gündem TEKNOFEST sevdası yağmur dinlemedi

TEKNOFEST sevdası yağmur dinlemedi

TEKNOFEST sevdası yağmur dinlemedi

24.9.2021

DÜNYANIN en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden olan TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda 3'üncü gününde yağmura rağmen ziyaretçilerin yoğun ilgisine sahne oldu. İstanbul'da önceki gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren yağmur, TEKNOFEST katılımcılarını etkilemedi. Festivale yoğun katılım sağlayan ziyaretçiler uçakların ve helikopterlerin önünde fotoğraf çekti. Yağmura rağmen festivale geldiğini aktaran Mustafa Öztürk, "Ailemle birlikte geldim. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir deneyim oluyor" dedi. Festivale çocuklarıyla birlikte gelen Mehmet Emin Ergün, "Çocuklarım özellikle festivale gelmek istedi. TEKNOFEST'in memleketimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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