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Haberler Gündem Üç çocuk ıstıyor

Üç çocuk ıstıyor

Üç çocuk ıstıyor

24.9.2021

BASKETBOLCU Caner Erdeniz ile mutlu bir evlilik sürdüren Müge Boz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ege tatilindeyken İstanbul'u özlediğini fakat ruhen hala alışamadığını söyleyen güzel oyuncu, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık..." yanıtını verdi.

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