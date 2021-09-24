“Ülkemizde Kürt sorunu diye bir şey yok”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta açılışını yaptığı Türkevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada Afgan mültecilerle ilgili ABD'ye tepki gösterdi. "Mülteciler nereye gidecek, bu bedeli ABD ödemeli" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

ABD'NİN BİR BEDEL OLMASI LAZIM

"AMERİKA'NIN önemli bir yayın organıyla yaptığımız mülakatta da söyledim: 20 yıl önce Amerika Afganistan'a niçin girdi? Ne işi vardı ve şimdi niye çıkıyor? Herhalde bunun bir bedelinin olması lazım? Ve bunca mülteci şu anda nereye gidecek? Türkiye'nin kapıları açması ve bunları kabul etmesi düşünülemez. Burası bir açık hava koridoru değil. Bunun bir maliyeti, bir bedeli var. Amerika burada "kapılar açılsın ve Afgan halkı Türkiye'ye girsin" diyemez. Nitekim böyle bir şeye biz de müsaade etmeyiz. Burada bu bedeli ödemesi gereken Amerika'dır. Türkiye'nin kapılarını açması düşünülemez." CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP açıklamasına da değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Yok Kürt sorunu nu çözmektir, yok şudur, yok budur... Türkiye'de böyle bir sorun yok. Biz bu işi çoktan çözdük, aştık, bitirdik. Eğer birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim."



SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

ERDOĞAN'A merakla beklenen sosyal medya düzenlemesi de soruldu. Şu anda bu konuda ilgili kurumların çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Erdoğan, "İletişim Başkanım gerek Medya Tanıtım Başkanım birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar ve Meclis'in açılmasıyla birlikte de biz hazırlıkları Meclis'e sunacağız. Böylece sosyal medya konusundaki atacağımız adımların ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü sosyal medyanın maalesef tahribatı çok açık ve net ortada. Bu tahribatın artık bitmesinden yanayım. Artık bu tahribatı bitirmenin vaktinin geldiğine inanıyorum" diye konuştu.