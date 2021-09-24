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Haberler Gündem Yağmur Tanrısevsin’den can dostlara ziyaret

Yağmur Tanrısevsin’den can dostlara ziyaret

Yağmur Tanrısevsin’den can dostlara ziyaret

24.9.2021

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın yıldızlarından Yağmur Tanrısevsin, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Hayvan sever kimliği ile tanınan Yağmur Tanrısevsin, ziyarette bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunan hayvanlarla tek tek ilgilenirken, çalışanlarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İstanbul'da sürekli barınakları ziyaret ettiğini söyleyen başarılı oyuncu "Bu barınakta tedavi süreci devam eden hayvanların tedavilerini takip edeceğim ve sahiplendirilmeleri için elimden geleni yapacağım" dedi.

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