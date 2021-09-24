Yeni single yolda

PODYUMLARIN başarılı modellerinden Ece Gürsel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Yoğun bir şekilde toplantılar yaptığını söyleyen Gürsel, "Ödül töreni gecesinde sunuculuk işim olacak. Sonrasında yeni single çalışmamız var, onun için yoğun bir çalışma trafiği yaşıyorum. Ve sonrasında da tiyatro oyunumuzla sahnelerde olacağım" açıklamasında bulundu.

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